Balıkçılar "erken paydos" dedi

Bölgenin en önemli ve büyük balıkçı limanına sahip Düzce`nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yaşanan olumsuz hava şartları ve balığın bölgeyi terk etmesi sonucu teknelerini limana demirleyerek bakıma aldı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun sonuna gelindiğini söyledi.

"Artık sezonun sonuna gelindi." Balıkçıların kıyı balıkçılığına hazırlanmak için teknelerini bakıma aldığını belirten Karakaş, "Son dönemlerde bölgede yaşanan fırtınalar da balıkçıların denize açılmasına fırsat vermedi. Önümüzde sert rüzgarlar görülüyor ve denize çıkılamayacak. Ayın 15`ine kadar belki birkaç balıkçımız denize açılır fakat artık sezonun sonuna gelindi." diye konuştu.