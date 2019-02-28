Bal arısı "efe" tescillendi

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hayvancılık Bölümü Başkanı Üzeyir Karaca, 2008`de Türkiye`de görülen 5 arı ırkından Ege eko tipinin ıslahına başladıklarını söyledi.

İzmir ve çevresinde kolonileri taşınmamış, içine başka arı girmemiş yerlerden seçmeler yaparak 201 koloni oluşturduklarını belirten Karaca, bunların arasından da en iyilerini seçtiklerini ifade etti.

Bu sayede 20 koloni oluşturduklarını anlatan Karaca, 2013 yılında üretim izni aldıkları ve yöreye uygun olarak efe adını verdikleri damızlık ana arıları üreticiye sunduklarını dile getirdi.

En büyük özelliği yavru alanının fazla olması Söz konusu arının 2018 yılının Aralık ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendiğini belirten Karaca, "Efe`nin en büyük özelliği yavru alanının fazla olması. Bunun dışında kışlama yeteneği çok iyi ve bal verimi de bölge arılarına göre yüzde 25-35 daha yüksek." diye konuştu.