Baklabostan Tabiat Parkı'nda hazan güzelliği

Karabük`ün Safranbolu ilçesindeki Baklabostan Tabiat Parkı`nın şelalesi ve doğal bitki örtüsüne sonbahar da eklendi.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Baklabostan Tabiat Parkı`na akın eden yerli ve yabancı turistler, kamp kurarak eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.

Uludağ köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türleriyle kızılcık ve kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı, sonbaharın tonlarının harmanlandığı Baklabostan, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı.