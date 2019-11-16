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Baklabostan Tabiat Parkı'nda hazan güzelliği

Karabük'te bünyesindeki şelale ve doğal bitki örtüsü sayesinde doğa turizmde ön plana çıkan Baklabostan Tabiat Parkı'nda sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, tatilcileri bölgeye çekiyor.

16.11.2019

Karabük`ün Safranbolu ilçesindeki Baklabostan Tabiat Parkı`nın şelalesi ve doğal bitki örtüsüne sonbahar da eklendi.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Baklabostan Tabiat Parkı`na akın eden yerli ve yabancı turistler, kamp kurarak eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.
Uludağ köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türleriyle kızılcık ve kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı, sonbaharın tonlarının harmanlandığı Baklabostan, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı.
Bozulmamış tabiatıyla dikkatleri çeken Baklabostan Tabiat Parkı, yaklaşık 20 metrelik şelalesi ile insanları izlerken adeta dinlendiriyor.
Fotoğraf: AA
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