Bahar mevsiminde Doğu'ya kar sürprizi

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Ardahan Ardahan`da da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ardahan Yoğun kar yağışı nedeniyle okula gitmeye çalışan öğrenciler de zor anlar yaşadı.

Van Kışın en sert geçtiği yerlerden Van`ın Başkale ilçesi, nisan ayında da kar nedeniyle beyaza büründü.

Van İlçe merkezi ve yüksek kesimlerdeki sağanak, yerini kara bıraktı. Yılın büyük bölümünde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçede, nisan ayının ortasında yağan kar, araçlar ve binaların çatılarını beyaza bürüdü.

Van Yoğun kar nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı ilçede, bazı sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Van Güne karla uyanan Başkaleliler, araçlarını ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Van Belediye ekipleri de ilçe merkezinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışması başlattı.

Kars Kars`ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kars Sabahın erken saatlerinde okul ve iş yerlerine gidenler kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kars Vatandaşlardan Ataman Bezer, Kars`ta nisan ayında kar yağışının normal olduğunu, önceki yıllarda da bu durumun yaşandığını anımsattı.

Kars Kar yağışı nedeniyle araç üzerinde biriken karları temizlediğini ifade eden Bezer, "Kars`ta nisan ayında kar yağması gayet doğal, 30 yıl önce 26 Haziran`da Kars`a kar yağdığını hatırlıyorum. Nisan, mayıs değil haziranda Kars`a kar yağdı, burası için normal bir durum." diye konuştu.

Kars Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetre olarak ölçüldü.

Kars Çetin Demirci, baharı beklerken kışın geri geldiğini belirterek, "Sabah kalktığımızda her taraf karla kaplıydı, bizde kürekleri alıp karları kürüyoruz." dedi.

Kars Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kars Kar yağışına sevinen çocuklar, okulların bahçesinde kardan adam yaptı kar topu oynadı.

Kars

Erzurum Erzurum`da sabah saatlerinde etkili olan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı, kentin tamamını yeniden beyaza bürüdü.

Erzurum İlkbahar mevsiminin ikinci ayı nisanda etkili olan kar yağışı dolayısıyla sürücüler de kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar dolayısıyla kentte kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.

Erzurum Sabah saatlerinde yurdun birçok kentinde bahar havası etkili olurken, kar ile karşılaşanlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları kürek yardımıyla temizledi.

Erzurum

Erzurum

Hakkari Hakkari ve Yüksekova ilçesi, nisanda kar yağışıyla beyaza büründü.

Hakkari Kent merkezi ve Yüksekova`da etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle evlerin çatıları, araçlar, ağaçlar ve yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Hakkari Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.