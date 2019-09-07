Bahamalar'daki Dorian Kasırgası'nın 5. günü

Kasırganın vurduğu Bahamalar`da, arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi.
Kasırga nedeniyle 35`i Abacos Adaları`nda olmak üzere 43 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, Bahamalar`da büyük hasara neden oldu.
Kasırga nedeniyle binlerce kişi de evsiz kaldı.
Kategori 5 seviyesinden 1 seviyesine gerileyen Dorian Kasırgası, ABD`nin doğu yakasında kuzey yönünde ilerliyor.
Kasırganın etkili olduğu Ocracoke Adası`nda şiddetli yağmur nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.
Fotoğraf: Reuters, AFP, Associated Press