Bağdat'taki göstericilerin dostu "tuk tuklar"

Çankırı'daki DEAŞ operasyonu ile ilgili bilgilere TRT Haber ulaştı

Gösteri alanında yoğun şekilde atılan göz yaşartıcı gaz bombaları sonucu beyaz dumanlar oluşurken, tuk tuklar bu sisli ortamdaki kargaşaya aldırmadan hızlı şekilde hareket edip, ölü veya yaralıları hastanelere taşıyor.

Bağdat`taki gösterilerin yapıldığı alanda Sağlık Bakanlığına bağlı az sayıda ambulans bulunuyor. Ambulans görevi yapan bu araçlar, Iraklıların bir anda hayatına girdi ve gösterilerin "sembolü" haline geldi.

Tahrir Meydanı ve çevresinde sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar kalabalıkların içinde hızlı şekilde dolaşan çeşitli renklerde onlarca tuk tuğa rastlanıyor.

Tuk tuklar en ön saftaki göstericilerin yanında yer alarak, güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahaleler karşısında kendilerini siper ediyor. Bazı tuk tukların üzerinde "Ambulans Tuk Tuk" ifadesi yazıyor.

Gösteri meydanından ayrılıp evine gitmek isteyenler de belirli mesafeler için bu araçları kullanıyor.

Gösterilerin sembolü: Tuk tuklar Irak gösterilerinin sembolü haline gelen tuk tuklara halk tarafından da büyük sempati söz konusu. Gösteri alanlarında tuk tuklarla ilgili övgü içeren pankartlar ve duvar çizimleri de bulunuyor.

Sosyal medyada da bu motor taksilerle ilgili yazı ve karikatürler yayımlanıyor. Iraklı bir kız öğrencinin gösteriler sırasında mizahi olarak, üzerinde "Kimseyle değil, tuk tuk şoförüyle evleneceğim" yazan pankart taşıdığı görüldü.

Iraklı ses sanatçısı Hüsam Ressam tarafından sembol haline gelen bu araçlar için bir şarkı bestelendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu Başkanı Jeanine Hennis Plasscharert de Tahrir Meydanı`na gittiğinde üç tekerlekli bu aracı kullandı. Plasscharert`in bu tutumu Iraklılar tarafından sempatiyle karşılandı.

Gösterilerde adeta kurtarıcı rol üstelenen bu araçların şoförlerinin çoğu 25 yaş altında.

Tahir Meydanı`nda konuşan tuk tuk şoförü Hasan Rıda, "Gösterilerin başından beri buradayız. Hastanelere çok sayıda ölü ve yaralı taşıdık. Göstericilere bağışlanan yemek ve içecekleri de gösteri alanındaki çadırlara biz taşıyoruz." dedi.

Göstericileri taşırken herhangi bir ücret almadıklarını da ifade eden Rıda, "Bazıları bağışta bulunuyor o da yetiyor bize. Göstericilerin kendi aralarında bizim için para toplamaya çalıştığını duyduk, kabul etmedik. Dostlar sadece benzin parasını verince alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rıda, protestolar öncesi Medinetu`s Sadr bölgesinde çalıştıklarını söyleyerek, o bölge halkı dışında kimsenin tuk tuklara binmediğini ama şimdi bu motor taksinin herkesin gözdesi haline geldiğini anlattı ve sözlerini "Çok şükür, artık çok seviliyoruz." diyerek tamamladı.

Bir diğer tuk tuk şoförü Hüsam Hüseyin de Tahrir Meydanı ve çevresinde yaklaşık 500 aracın çalıştığını belirtti.

Protestolar sonrası hükümet güçleri tarafından alıkonulabilme endişesi taşıdıklarını dile getiren Hüseyin, şunları söyledi: "Hükümet, buraya az sayıda ambulans tahsis etmiş. Biz, ambulans görevi yapıyoruz. Daha sonra alıkonulmaktan da korkuyoruz. Bazı arkadaşlarımızı telefonla arayarak tehdit bile etmişler. Ama gösteriler bitmeden evimize dönmemeye de kararlıyız."

Bağdat`taki gösteriler sırasında şoför arkadaşlarından da ölen ve yaralananların olduğu bilgisini veren Hüseyin, yaşanan gerginlikler sırasında bazı araçların da zarar gördüğünü anlattı.