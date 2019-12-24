Bağdat’ta göstericiler, şiddetin bitirdiği sosyal hayatı canlandırıyor

Bağdatlı genç göstericiler, bir yandan hükümeti protesto ederken, diğer yandan başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı ve çevresinde sosyal yaşamı canlandırmak için aktivitelere imza atıyor.

Irak hükümetleri ve Bağdat Belediyesi`nin 16 yıldır karanlık bıraktığı Tahrir Meydanı ve anıtı, bir grup göstericinin dokunuşuyla aydınlandı. Gençler, kendi imkanlarıyla ışıklandırdıkları anıttan "Bağdat aydınlanıyor" mesajı verdi.

Göstericiler, yıllardır bakımsız bırakılan Dicle Nehri kıyısına da el atarak, önce çöp yığınlarını topladı, ardından Tahrir Meydanı`nın karşısına düşen kıyıyı temizledi ve oraya "Tahrir Plajı" adını verdi. Gençler, yıllardır mahrum bırakıldıkları yeşil çevre hasretini dindirmek için nehir kıyısına fidanlar dikti.

Tahrir Plajı, akşam saatlerinde gençlerin voleybol maçlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Tahrir`deki Bağdatlı gençler arasında günlük futbol, tavla, satranç ve masa tenisi turnuvaları da düzenleniyor.

Tahrir göstericileri, sosyal yaşamın önemli parçası olarak gördükleri sinema sanatını da Dicle Nehri kıyısına taşıdı. Her gün hava karardıktan sonra açık alana kurulan dev ekranda film gösterimleri yapılıyor.

Tahrir Plajı`ndaki gençler müzik yeteneklerini de sergiliyor. Gençler, gitar ve diğer birçok müzik aleti eşliğinde yerli ve yabancı şarkılar seslendirerek eğleniyor.

Meydanda kurulan çadırlarda şiir okuma başta olmak üzere çeşitli edebiyat etkinlikleri de düzenleniyor.

Tahrir Meydanı tünelinin duvarları ise, gönüllü ressamların ekim ayında başlayan protestoların barışçıl olduğu mesajını taşıyan resimleriyle süslü bulunuyor.

Gösterilerin diğer sembol mekanı Türk Lokantası adlı binanın bitimindeki Cumhuriyet Köprüsü`nün bir köşesine de dilek ağacı yerleştirildi. Buradan geçenler ülkenin geleceği hakkındaki temennilerini kağıtlara yazarak ağaca asıyor.

Farklı bileşenlerin aynı havayı soluduğu meydan Kadim başkent Bağdat`ın nabzının attığı Tahrir Meydanı, üniversite mezunu ancak işsiz kesim, doktorlar, avukatlar, mühendisler, ressamlar, edebiyatçılar, aktivistler ile öğrencilerin bir arada bulunduğu ve aynı hayatı paylaştığı yuvaya dönüşmüş durumda.

Tahrir Meydanı`nda tüm dini ve etnik bileşenlere mensup vatandaşları, "Vatan istiyoruz" sloganı birleştiriyor. Bu slogan, hem gençlerin tişörtlerini hem meydandaki duvarları süslüyor.

Genç göstericiler, ülkeyi yoran mezhepçi siyasete ve yolsuzluklara son verilmesini isterken, yalnızca sosyal medya mecralarında yakalayabildikleri özgür bir yaşamın hayalini kuruyor.

"Daha özgür bir hayat alanı oluşturuyoruz" Göstericilerden Abdurrahman Hadi, "Hem gösteri yapıyoruz hem de insanlar için sosyal ve daha özgür bir hayat alanı oluşturuyoruz. Nehir kıyısında voleybol oynayanlar var. Yaşamayı seven bu halk, yolsuzluk yapan hükümete karşı da zafer kazanacak." şeklinde konuştu.

Ali Cebbar isimli başka bir gösterici de hükümetlerin 16 yıldır yapamadığını göstericilerin yaptığını ifade ederek, "Herkesi Tahrir`e gelmeye, buraya kattığımız güzellikleri görmeye ve devrimimizi desteklemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Iraklı gençler çok güzel yeteneklere sahip. Üç ayda Tahrir Meydanı ve çevresine yaşamı geri getirebildi." diyen Sali Muhammed de, kurulması beklenen yeni hükümetin reform yapma gücüne sahip gençlerin önünü açmasını istedi.

Tiba Fadıl da, Tahrir Plajı`nı çeşitli sosyal aktiviteler için kullandıklarını söyleyerek, "Spor etkinliklerinin yanı sıra kültür ve edebiyatla ilgili çeşitli programlarımız oluyor." dedi.