"Bacağımı kaybettim, yaşama arzumu değil"

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İsrail`in Gazze Şeridi`nin güneyindeki Beni Süheyla beldesine düzenlediği saldırılar, henüz 19 yaşındayken Ebu Cami`nin hayatını darmadağın etti. Sağ bacağını kaybettiği saldırılarda birçok akrabası ve komşusu da şehit düştü.

Filistinli gencin yaşadıkları bunlarla da sınırlı kalmadı. İsrail`in bombardımanında Ebu Cami`nin yaşadığı ev ve ekmek teknesi olan dükkanı da yerle bir oldu.

Engeline rağmen hurdacılığa devam ediyor Yeniden bir dükkan açmaya gücü yetmeyen Ebu Cami, meşakkatli bir iş olmasına aldırış etmeden ailesinin geçimini sağlamak için satın aldığı Tuk-Tuk isimli motor taksisiyle baba mesleği olan hurdacılığa devam ediyor.

Ebu Cami, daha önce Gazze Şeridi`nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde çalıştığını ancak İsrail işgali sırasında kurulan kontrol noktaları dolayısıyla iş yerini Beni Süheyla beldesine taşımak zorunda kaldığını söyledi.

Her sabah erken saatlerde Tuk-Tukuyla hurda toplamaya çıkan Ebu Cami, hurdaları topladıktan sonra sınıflandırıp, temizleyip yeniden dönüşüme girmeleri için Gazze`den veya yurt dışından tüccarlara satmak için hazırladığını belirtti.

"Ailemin geçimini sağlamak zorundayım" Hurdacılığın meşakkatli bir iş olduğunu ancak küçüklüğünden beri bu işi yaptığını kaydeden Ebu Cami, "Bacağımı kaybettikten sonra yeni bir iş bulamadım. Engelime rağmen hurdacılığa dönmek zorunda kaldım. 2015`te evlendim şu an iki çocuk babasıyım. Dolayısıyla ailemin geçimini sağlamak zorundayım." dedi.

Plastik atıkları Gazze Şeridi`ndeki fabrikalara satarak, geri dönüştürüldüğünü, kalan katı atıkların ise yurt dışına ihraç edildiğini söyleyen Ebu Cami, hurdaların yurt dışına ihracı konusunda da İsrail engeliyle karşılaşıldığını aktardı.

İsrail`in hurdaların sınırlı sayıda ihraç edilmesine izin verdiğini ifade eden Ebu Cami, ihracatın zorluğuna rağmen hurdacılıktan vazgeçmediğini kaydetti.

Bacağını kaybettikten sonra işine yalnız başına devam edebilmek için Tuk-Tuk satın aldığını kaydeden Ebu Cami, bacağının tedavi sürecinde çok acı çektiğini, tedavi için birkaç kez Gazze dışına çıkmak ve protez bacak takılana kadar birçok hastane değiştirmek zorunda kaldığını belirtti.

Engeline rağmen ailesini geçindirmek için zorlu işine devam ettiğini kaydeden Ebu Cami, "Hurdacılık son derece yorucu bir iş. Engelim işimi daha da zorlaştırıyor." diye konuştu.