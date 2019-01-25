Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Gruda`nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı`nda toprağa verildi.

Ayşen Gruda, 1,5 yılı aşkın süre pankreas kanseri ile mücadele etti. Bir aydır İstanbul`da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Çarşamba günü yaşam savaşını kaybetti, vefat etti.

Ayşen Gruda`nın naaşı cenaze namazının kılınacağı Zincirlikuyu Camii`ne götürüldü. Yakınları ve sevenleri Gruda`nın tabutu başında dua etti. Namazın ardından Gruda`nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı`nda defnedildi.

Birçok filmde rol aldı 1944 yılında İstanbul`da dünyaya gelen Ayşen Gruda, "Deve Kuşu Kabare", "Hababam Sınıfı Müzikali", "Yedi Kocalı Hürmüz" gibi oyun ve müzikallerde sahneye çıktı. Tiyatronun yanı sıra, sinema filmleri, televizyon programları ve dizilerde oyunculuk yaptı.

Skeçlerden birinde canlandırdığı karakterin ardından, “Domates Güzeli” olarak anılmaya başladı.

Sinemada “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı", “Neşeli Günler” gibi çok sayıda klasikleşmiş Türk filminde rol aldı.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam`ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda`nın Zincirlikuyu Camisi`ndeki cenaze namazına katıldı.

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım, Ayşen Gruda`nın yaşamını yitirmesine ilişkin, "Sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Böyle insanlar kolay yetişmiyor, dolayısıyla ülkemiz ve sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Maalesef çok eski değerlerimizi, sinemayı bize sevdiren en büyük değerlerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Sanat camiası için toplum için o zamanın gençleri için yani bizler için çok büyük kayıp. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Ayşen Gruda`nın ablası Ayten Erman, taziyeleri kabul etti.

Ayşen Gruda`nın kardeşi Ayben Erman, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Gruda`nın kızı Elvan Gruda (sağ 2) ve eski eşi Yılmaz Gruda (solda) da katıldı.

Cenaze törenine Gruda`nın kızı Elvan Gruda (solda) ve torunu Emre Gruda (sağda) da katıldı.

Cenaze törenine sanatçı Demet Akbağ da katıldı.

Cenaze törenine sanatçı Erol Evgin (solda) ve İlyas Salman (sağda) da katıldı.