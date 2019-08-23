Ayraca sığdırdığı resimlerle çocuklara kitap sevgisi aşılıyor

Nami Araz, Nevşehir`in Uçhisar beldesindeki atölyesinde Kapadokya`nın tarihi ve kültürel zenginliklerini kitap ayraçlarına sığdırıyor.
Araz, 28 yılını verdiği öğretmenlik mesleğinin ardından yıllar geçmesine rağmen, çocukların eğitimlerinin artması için proje üretmeyi sürdürüyor.
Son yıllarda her birine farklı manzara resimleri yaparak ürettiği nadide kitap ayraçlarıyla, öğrencilere kitap okumayı sevdiriyor.
Araz, kitap ayracı yapmaya 2 yıl önce açtığı resim sergisinde bir çocuğun isteği üzerine başladı.
Onun ayraçlarını öğrenciler ve turistler hayranlıkla inceliyor.