Aynı atölyede 41 yıldır karı koca ter döküyor

Yaklaşık 47 yıl önce kayık yapımına başlayan 68 yaşındaki İbrahim Karakaş, evinin önüne kurduğu küçük atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Karakaş, sonraki yıllarda yetiştirecek eleman bulamayınca eşi Nurten Karakaş`tan kendisine yardımcı olmasını istedi. Zamanla işi öğrenen Nurten Karakaş`ın 41 yıldır eşinin yaptığı yaklaşık 250 kayıkta emeği bulunuyor.

Hayatın her alanında birbirlerine destek olan 2 çocuk 3 torun sahibi Karakaş çifti, her sipariş aldıklarında "artık bu son" deseler de atölyeden bir türlü kopamıyor.

Hayatın yükünü birlikte omuzlayan çift, dayanışma ve çalışma azimleriyle çevredekilerin takdirini topluyor.

Baba mesleği balıkçılık olan İbrahim Karakaş, yaptığı açıklamada, bu işe merakından ötürü başladığını söyledi.

İlk yaptığı kayığı babasının denize açılmasını istemediği için sattığını belirten Karakaş, "6 metre uzunluğunda yaptığım ilk kayığı babam benden habersiz sattı. Babam beni denize sokmak istemedi. 1974 yılında ikinci kayığımı da 7 metre boyunda yaptım, Düzce`ye makinesini almaya gittim. Geri döndüğümde, babam haberim olmadan kayığı satmıştı." dedi.

Balıkçılığa merakının olduğunu fakat babasının engelleriyle karşılaştığını anlatan Karakaş, babası sattıkça kayık yapmaya devam ettiğini, bu şekilde bölgede isim yaptığını ifade etti.

"41 yıldır benimle birlikte çalışıyor" Mesleğin zor olduğunu ve yeni eleman yetişmediğini, bu yüzden 41 yıldır eşiyle birlikte çalıştığını dile getiren Karakaş, şöyle konuştu: "43 yıldır evliyiz. 41 yıldır benimle birlikte çalışıyor. Benim hatalarımı görür. `Kayığın önü az açık oldu, orayı kapat.` der. Gözü keskindir, anlar yani. Zamanla yardımcı olurken yanımda çırak ve kalfa oldu. Birlikte işlerimizi yürütüyoruz."