Ayakkabı boyayarak geçen yarım asır

Henüz 10 yaşındayken babasıyla hale gelen ve burada boyacılığı öğrenen Turan Kavasoğlu, "Boyacılık bizi bırakmadı" dediği mesleğini 50 yıldır sürdürüyor.

"Boyacı" diye bağırarak esnafa gülümseyen, zaman zaman da koli taşıyanlara yardımcı olan Kavasoğlu, hızlı konuşması ve yardımseverliğiyle tanınıyor.

"Ömrümüz burada geçti. Ne bahar, ne yazlar, ne soğuk kışlar gördük" diyen Kavasoğlu`nun, 2 çocuğundan 5 torunu var.