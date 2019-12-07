Ayakkabı boyayarak geçen yarım asır
İstanbul Eyüpsultan'daki Rami Gıda Toptancıları'nda yıllardır ayakkabı boyayan 60 yaşındaki Turan Kavasoğlu, hayatını neredeyse halde geçirdi.
07.12.2019
Henüz 10 yaşındayken babasıyla hale gelen ve burada boyacılığı öğrenen Turan Kavasoğlu, "Boyacılık bizi bırakmadı" dediği mesleğini 50 yıldır sürdürüyor.
"Boyacı" diye bağırarak esnafa gülümseyen, zaman zaman da koli taşıyanlara yardımcı olan Kavasoğlu, hızlı konuşması ve yardımseverliğiyle tanınıyor.
"Ömrümüz burada geçti. Ne bahar, ne yazlar, ne soğuk kışlar gördük" diyen Kavasoğlu`nun, 2 çocuğundan 5 torunu var.
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