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Avustralya'nın kutsal kayası Uluru

Avustralya'da Uluru-Kata Tjuta Milli Parkı'nın içinde bulunan kaya formasyonu Uluru, çorak ve dümdüz bir ovada yer alıyor. Aborjinler tarafından kutsal sayılan ve Ayers Kayası olarak bilinen Uluru'ya tırmanma yasağı koyuldu.

04.11.2019

Ayers Kayası olarak da bilinen Uluru, Avustralya`nın sembollerinden biri.
Güneşin konumuna göre gün içerisinde renk değiştiriyor.
Aborjin halkı için kutsal olan Uluru, dağcıların tırmanışı için ilk kez 2017 yılında kapatıldı.
Kayanın dibinde, ziyaretçilerin tırmanamayacağını belirten tabelalar bulunuyordu. Ancak bu tabela turistler tarafından pek de dikkate alınmadı.
Aborjinler için Uluru`da bulunan her oyuk, her detay önemli.
Bunun için de onlara göre ziyarete kapatılması adil.
Uluru, 26 Ekim günü tırmanışa tamamen kapatıldı.
Fotoğraf: AFP
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