Avustralya'nın kutsal kayası Uluru

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Ayers Kayası olarak da bilinen Uluru, Avustralya`nın sembollerinden biri.

Güneşin konumuna göre gün içerisinde renk değiştiriyor.

Aborjin halkı için kutsal olan Uluru, dağcıların tırmanışı için ilk kez 2017 yılında kapatıldı.

Kayanın dibinde, ziyaretçilerin tırmanamayacağını belirten tabelalar bulunuyordu. Ancak bu tabela turistler tarafından pek de dikkate alınmadı.

Aborjinler için Uluru`da bulunan her oyuk, her detay önemli.

Bunun için de onlara göre ziyarete kapatılması adil.

Uluru, 26 Ekim günü tırmanışa tamamen kapatıldı.