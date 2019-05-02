Avustralyalı Türkler "yufka ekmek" geleneğini sürdürüyor

Çoğunluğu Konya`nın Ereğli ilçesinden Avustralya`ya göç edenlerden oluşan arkadaş grubu, iftar ve sahurda sıkça tükettikleri yufka ekmekleri yapmak için Ayten Koca`nın Melbourne`un Dallas semtindeki evinde toplandı.

Anadolu`nun birçok yöresinde sofraların vazgeçilmezi olan yufka ekmeği yapmak için sıcak sac ve ekmek tahtalarının başına geçen kadınlar, hem ramazan boyunca tüketecekleri yufkaları hazırladı, hem de unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatmanın keyfini sürdü.

Maksatlarının sadece yufka ekmek yapmak olmadığının altını çizen ev sahibi Koca, gelenek ve görenekleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Koca, "Ülkemizden binlerce kilometre uzakta Türkiyemizin geleneğini göreneğini devam ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da hep beraber bu kültürümüzü devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

"Gündüz tok tutar açlığı hissetmeyiz." Farklı tarzlarda tükettikleri yufka ekmeğin oruç tutarken tok tuttuğunu belirten Koca, "Akşamdan sularız sofra bezinin arasında yumuşar, gece kalkarız arasına peynir koyarız, yumurta koyarız, tavada pişiririz, çayla beraber tüketiriz. Gündüz tok tutar açlığı hissetmeyiz." ifadelerini kullandı.

"Kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz burada." Koca, Türkiye`de olduğu gibi Avustralya`da da fırınlarda çeşitli ekmek türlerinin mevcut olduğunu ancak yufka ekmeğin yerini hiçbirinin tutmadığına vurgu yapan Koca, "Bu bizim Türkiyemizin geleneği göreneği olduğu için özlüyoruz. Bilhassa oruçta, iftarda, gece sahurda börek yapıyoruz. Yani kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz burada." diye konuştu.

"Gelenek ve görenekler yavaş yavaş kaybolup gidiyor" Yeni nesillerin el emeği içeren kültürel değerlerden gittikçe uzaklaştığına ve zamanla geleneklerin unutulacağına işaret eden Koca, şunları söyledi: "Biz kızlara öğrettik, biraz yapabiliyorlar fakat onlardan sonraki nesil zannetmiyorum ki devam ettirsin. Yavaş yavaş bitiyor, halı dokumasında olsun, böyle ekmek yapmasında olsun. Artık eski gelenek görenekler yavaş yavaş kaybolup gidiyor, inşallah devam ettiririz."

"Türkiye özlemini gideriyoruz" Ayşe Toğan da amacın yemekten ziyade Anadolu`nun güzel bir geleneğini sürdürmek olduğunun altını çizerek, "Türkiye`de yaptığımız şeyleri burada da yapmaya çalışıyoruz, güzel zaman geçiriyoruz, bütün arkadaşlarımız geldi sağ olsunlar yardım için. Türkiye özlemini de gideriyoruz gerçekten. Bir de bizim Konya Ereğli`nin meşhur kılan böreği vardır. O da ramazanda güzel oluyor, sahurda seviyoruz yani böyle şeyleri yapmayı zevk alıyoruz birde." dedi.

Meryem Köker ise "Bilhassa ramazan gelirken bu gelenekleri yaşatmak daha önemli. Sahurda çok seviyoruz özellikle. Mesela benim evimde aynı düzenek, araç gereçler var. Üstelik bir de fırınımız var orada da toplanıp yapıyoruz, yiyoruz, içiyoruz." ifadelerine yer verdi.