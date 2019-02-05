Avustralya’daki selde kayıp 2 kişinin cesedi bulundu

Avustralya yerel basınındaki haberlere göre, büyük bölümü sular altında kalan Townsville’de son taşkınların yaşandığı Ross Nehri`nde sele kapılan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Polis, Aitkenvale semtinde bulunan cesetlerin dün geceden bu yana aranan 21 yaşındaki Hughie Morton ve 23 yaşındaki Troy Mathieson`a ait olduğunu açıkladı.

Bu 2 kişinin bölgede alkollü içki satan dükkandan içki çaldıktan sonra polisten kaçmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Bölgede sel tehlikesi sürüyor Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un inceleme için gittiği Townsville ve çevresinde sel tehlikesi hala devam ediyor.

Yaklaşık 20 bin evin sel nedeniyle risk altında olduğunu belirten yetkililer, bölgeden binlerce kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Jenny Hill bu sabah, Avustralya Meteoroloji Bürosundan şiddetli yağışın devam edeceğine yönelik bilgilerin geldiğini aktardı.

Ordunun da tahliye çalışmalarına destek verdiği bölgedeki güvenlik birimleri, selden etkilenerek nehir suyuyla yerleşim alanlarına sürüklenen timsah, yılan ve diğer vahşi hayvanlara karşı vatandaşları uyardı.