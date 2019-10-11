Avustralya’da Mehmetçik için dua edildi

Türkiye`nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı harekatın başarıya ulaşması için Sidney ve Melbourne kentleri başta olmak üzere ülke genelindeki Türklere ait camilerde çeşitli programlar düzenlendi.

DİB bünyesinde faaliyet gösteren camilerde sabah namazı sonrası ve cuma namazı öncesi Fetih Suresi okundu, Mehmetçik için dua edildi.

Avustralya Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı camilerde de cuma hutbelerinde harekatın başarıyla sonuçlanması ve bölgeye huzur gelmesi için dua okundu.

Melbourne`da bulunan Keysborough Camisi`ndeki programa katılan Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, harekata katılan tüm Mehmetçiklerin başarısı için dua ettiklerini söyledi.

"Ordumuza manevi destekte bulunmak istedik" Mehmetçik`in büyük bir operasyona başladığını belirten Arslantaş, "Biz de bu amaçla ordumuza manevi destek sağlamak, dualar göndermek amacıyla Avustralya`daki bütün camilerimizde Fetih Suresi okuduk." ifadelerini kullandı.

Gurbetçilerden Mehmetçik`e tam destek Barış Pınarı Harekatı`ndaki Mehmetçiklere tam destek verdiğini ifade eden Özkan Şimşek, "Allah`ım başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere ona uzun ömür versin, askerlerimize taş değdirmesin, muvaffak eylesin." diye konuştu.

Mehmetçiklerin şehit vermeden harekatı tamamlaması için dua ettiğini belirten Mustafa Emre de "İnşallah en kısa zamanda başarıya ulaşırız, sağ salim hiçbir şehit vermeden." dedi.

TSK`nin başlattığı harekatı yalan haberlerle karalamak isteyenlerin başarılı olamayacağına işaret eden Enver Elevli, "Kurban olduğum Allah`ım onların yardımcısı olur, şehidimiz olmaz. Şehidimiz olursa Allah rahmet etsin, yaralımız olursa Cenab-ı Allah acil şifa versin. Ben şahsen, vatanımın, milletimin, ordumun yanındayım." ifadelerini kullandı.