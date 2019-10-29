Avustralya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti`nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Federasyon Meydanı`ndaki kutlamalara, Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, konsolosluk görevlileri, sivil toplum kuruluşları temsilciler, Türk okulu Mt. Hira Koleji öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Melbourne`da faaliyet gösteren Mt. Hira Koleji`nden öğrencilerin Avustralya ve Türk bayraklarıyla katıldıkları törende her yıl olduğu gibi bu yılda meydanda göndere İstiklal Marşı eşliğinde 8 Türk bayrağı çekildi.

"Bayrağınıza, Cumhuriyetinize, devletinize sahip çıktığınız için, hepinize teşekkür ediyorum" Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, Kurtuluş Savaşını zafere taşıyan, cumhuriyete hayat veren duyguların 96 yıl sonra bugün de dimdik ayakta olduğunu vurguladı. Torun, "Bayrağınıza, Cumhuriyetinize, devletinize sahip çıktığınız için, hepinize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Törene katılanlardan emekli öğretmen Hasan Vatandaş "İstiklal Marşımızı söyledik bizim için çok gurur vericiydi onun için bütün Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Avustralya`da yaşadıklarını dile getiren Sonay Dilekcan da "Bayrağı böyle gördüğümden dolayı çok gururluyum, çok mutluyum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk`e çok teşekkür ediyoruz böyle bir günü armağan ettiği için. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Mt. Hira Koleji öğrencilerinden Tijen Ezel ise 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı`nı kutlamanın mutluluğu ve gururu içinde olduğunu belirtti.

Avustralya`daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu akşam, Türkiye`nin Canberra Büyükelçiliği, Melbourne ve Sydney Başkonsolosluklarındaki resepsiyonlarla devam edecek.