Avrupa'nın ilk su altı restoranı "Under"

Avrupa`nın ilk su altı restoranı olma özelliği taşıyan "Under"...

Norveç`in başkenti Oslo merkezli Snohetta şirketi tarafından tasarlandı.

Kapasitesi ise 40 kişi.

Kendine özgü mimarisi ve kaliteli yemekleri bulunan restoranda konuklar, çevre konularında da aydınlatılacak.

Çalışanlar, konuklara izledikleri su şovu hakkında bilgi vermek için eğitildi.

Restoran herkesin bütçesine uygun değil.

18 çeşit yemekten oluşan menüdeki bir yemeğin fiyatı, ortalama 250 dolar.

Şef mutfak şefi Nicolai Ellitsgaard, mutfağın yanında küçük bir pencere olduğunu söylüyor.

Bunun da ona ilham verdiğini anlatıyor.