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Parçalı Bulutlu

Avrupa'nın ilk su altı restoranı "Under"

Norveç Oslo merkezli şirket Snohetta tarafından tasarlanan Under (alt) adlı restoranda, müşteriler su altı dünyasını keşfederek yemek yiyor.

05.06.2019

Avrupa`nın ilk su altı restoranı olma özelliği taşıyan "Under"...
Norveç`in başkenti Oslo merkezli Snohetta şirketi tarafından tasarlandı.
Restoran, konuklarına yemek yerken deniz yaşamının panoramik manzarasının tadını çıkarma fırsatı sunuyor.
Restorandaki azaltılmış iç aydınlatma sayesinde, camdan yansımalar önleniyor.
Ziyaretçilerin manzarayı kusursuz şekilde görmeleri sağlanıyor.
Kapasitesi ise 40 kişi.
Kendine özgü mimarisi ve kaliteli yemekleri bulunan restoranda konuklar, çevre konularında da aydınlatılacak.
Çalışanlar, konuklara izledikleri su şovu hakkında bilgi vermek için eğitildi.
Restoran herkesin bütçesine uygun değil.
18 çeşit yemekten oluşan menüdeki bir yemeğin fiyatı, ortalama 250 dolar.
Şef mutfak şefi Nicolai Ellitsgaard, mutfağın yanında küçük bir pencere olduğunu söylüyor.
Bunun da ona ilham verdiğini anlatıyor.
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