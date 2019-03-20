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Avrupa'nın en büyük tema parkı "Wonderland Eurasia" açıldı

Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyan Ankapark, "Wonderland Eurasia" ismiyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

20.03.2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark "Wonderland Euroasia"nın 31 Mart akşamına kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni`nde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni`ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara hediye vererek fotograf çektirdi.
Erdoğan, toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekareye varan Ankapark’ın sadece Ankara’nın değil, tüm Türkiye’nin gurur sembollerinden biri olduğunu söyledi.
Çocuklar ve yetişkinler için her biri ayrı ayrı tasarlanmış bin 217 oyuncağın bulunduğunu anlatan Erdoğan, Ankapark’ın ayrıca 120 metre yüksekliğe ulaşabilen dünyanın en büyük ikinci fıskiyesine ev sahipliği yaptığını ifade etti.
Erdoğan, “Binlerce araçlık otoparkı, 5 kilometre uzunluğundaki raylı sistemleri ve elektrik ihtiyacının belirli bir kısmını karşılayan 10 megavatlık güneş enerjisi sistemi ile Ankapark, aynı zamanda çevre dostu bir projedir.” dedi.
Ankapark, 31 Mart akşamına kadar ücretsiz hizmet verecek
Toplam maliyeti 1 milyar 369 milyon lirayı bulan Ankapark’tan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kira geliri ve diğer kalemlerde yıllık 50 milyon lira kazanç elde edeceğini dile getiren Erdoğan, Ankapark’ın 31 Mart akşamına kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
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