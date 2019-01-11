Avcı bıçakları "demirci Dilek"in elinden çıkıyor

Ortaköy Kaymakamlığı bünyesindeki bir kurumda çalışan 39 yaşındaki Fatih Özdemirci, dedesi ve babasının ardından üçüncü kuşak olarak sürdürdüğü demircilik mesleğindeki tecrübelerini bıçak üretimiyle devam ettirdi.

Dilek Özdemirci de eşine yardım etmeye başladı İlk olarak babasına gelen bir bıçak siparişini kaldığı yerden devam ettirip hazır hale getiren Özdemirci, daha sonra tamir ve bakım için kendisine getirilen bıçakları onararak sahiplerine teslim etti. Ürettiği ve bakımını yaptığı bıçakların beğenilmesi üzerine çok sayıda sipariş almaya başlayan Özdemirci, talebe yetişmekte güçlük çekince Dilek Özdemirci de eşine yardım etmeye başladı.

Evlerinin bahçesinde atölye kurdu Yaptıkları bıçaklara gösterilen ilginin artması üzerine atölye kurmak için KOSGEB`e başvuran 35 yaşındaki Dilek Özdemirci, aldığı hibe ve krediyle eşinin de yardımıyla evlerinin bahçesinde atölye kurdu. Özdemirci, gerekli makine ve ekipmanları satın alarak daha kaliteli bıçak üretmeye başladı.

"Sipariş üzerine çalışıyoruz." Bıçağın yanı sıra sipariş üzerine kılıç, hançer, kama, avcı bıçakları gibi özel üretimler de yapan ve gerek yurt içi gerekse yurt dışından sipariş alan bıçak ustası Dilek Özdemirci, yüksek sıcaklıkta dövdüğü çeliği istenen model ve özelliklere göre tasarlıyor.

Eğitmenlik yaparak tecrübelerini kursiyerlere aktardı Eşine yardım etmek için başladığı işle hem aile bütçesine katkı yapan hem de kaybolmaya yüz tutan bir mesleği devam ettiren Özdemirci, Halk Eğitim Merkezince kentte ilk kez açılan bıçak yapımı kursunda da eğitmenlik yaparak tecrübelerini kursiyerlere aktardı.

"`Erkek yapar ama bayan yapamaz.` diye bir şey yok." Özdemirci, yaptığı açıklamada, bıçak yapmaya başlayan eşine yardım etmek isterken birden bire kendisini işin içinde bulduğunu belirterek "Eşimle bir dönem İstanbul`da yaşadık. 2006 yılında çeşitli fabrikalarda çalıştık. Orada makinelerde çalışmayı öğrendiğim için artık zorlanmıyorum. Rahatlıkla yapıyorum. `Neden bir bayan bu işi yapmasın ki?` dedim. `Erkek yapar ama bayan yapamaz.` diye bir şey yok." dedi.

"Almanya başta olmak üzere birkaç ülkeye ürün gönderdik" Sipariş üzerine çalıştıklarını ve talepten memnun olduklarını aktaran Özdemirci, şöyle devam etti: "Biz normalde sipariş üzerine çalışıyoruz. Bıçak üretimi yanında özel olarak kılıç, kama, hançer ve avcı bıçakları siparişi de alıyoruz. Beğenildiği için sipariş üzerine sipariş geliyor. Kendimize has Damascus çeliğinden bıçaklar yapıyoruz. Damascus çok ünlü ve kaliteli bir çeşittir. Tanrı Dağı`nda Türklerin binlerce derece ateşte döverek şekil verdiği çeliktir. Türkiye`de sadece 4-5 ustası kaldığı söyleniyor. Bunlardan biri de biz olduk artık. Çeliklerimizi ısıl işlemle 9-10 kat döverek hazır hale getiriyoruz. Damascus çeliğini işleyerek hem tarihimize sahip çıkıyoruz hem de yerli, milli ve kaliteli üretim yapıyoruz. Yurt dışında Almanya başta olmak üzere birkaç ülkeye ürün gönderdik. Bu işin en güzel tarafı kullanıcıların olumlu dönüşleri. Bunlar bizi motive ediyor."