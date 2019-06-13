Atölyede ürettikleri oyuncaklarla çocukları sevindirdiler

Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, çocukların sağlıklı oyuncaklarla oynaması amacıyla başlatılan çalışmaya, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, okul personeli ve veliler de katılım gösterdi.
Atölyedeki çalışmalar sonucunda, çizgi film karakterleri ile masal kahramanları ve tarihi figürlerden oluşan yaklaşık 200 el işi oyuncak yapıldı.
"Amigurumi" tekniğiyle hazırlanan oyuncaklar, daha sonra özel kutulara konularak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edildi.
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Keziban Çarboğa, yaptığı açıklamada, oyuncaklarla ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Okul bünyesinde 9 ay önce hobi amaçlı başladıkları çalışmayı ilerlettiklerini anlatan Çarboğa, kurdukları oyuncak atölyesine veliler ile okul çalışanlarının da yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.
"Oyuncakları ürettik."
Birlikte üretim yapmanın öğrenciler üzerinde de olumlu etkileri olduğunu belirten Çarboğa, ``Burada öğrencilerimiz hem iş öğreniyor hem de ihtiyaç sahibi çocuklarımız için yaptığımız oyuncaklarla güzel duygular ediniyor. Çalışmalarımızı farklı boyutlara taşımak için oyuncağa ihtiyacı olan okullarımızı belirledik ve işe koyulduk. Oyuncakları ürettik, yine kendi çizdiğimiz özel kutulara yerleştirerek onlara hediye ettik.`` diye konuştu.
"Çocukları sevindirdiğim için mutlu oluyorum."
Öğrencilerden Muhammed Emre Gülistan da çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak için yoğun tempoyla çalıştıklarını vurgulayarak, ``Başlarda zorlansam da tığ kullanarak oyuncak yapmaya alıştım. Çevremdekiler el işi örgü yapmamı garipseseler de sonradan alıştılar. Çocukları sevindirdiğim için mutlu oluyorum." dedi.