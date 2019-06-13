Atölyede ürettikleri oyuncaklarla çocukları sevindirdiler

"Oyuncakları ürettik."

Birlikte üretim yapmanın öğrenciler üzerinde de olumlu etkileri olduğunu belirten Çarboğa, ``Burada öğrencilerimiz hem iş öğreniyor hem de ihtiyaç sahibi çocuklarımız için yaptığımız oyuncaklarla güzel duygular ediniyor. Çalışmalarımızı farklı boyutlara taşımak için oyuncağa ihtiyacı olan okullarımızı belirledik ve işe koyulduk. Oyuncakları ürettik, yine kendi çizdiğimiz özel kutulara yerleştirerek onlara hediye ettik.`` diye konuştu.