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Atlas Okyanusu'nun Moritanyalı balıkçıları

Atlas Okyanusu'na 754 kilometrelik sahil şeridi bulunan Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, balık en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

14.08.2019

Batı Afrika ülkesi Moritanya`da, günün ilk ışıklarıyla Başkent Novakşot kıyılarına gelen yüzlerce balıkçı, rengarenk tekneleriyle, gruplar halinde okyanusa avlanmaya çıkıyor.
Hava kararıncaya kadar zorlu bir mücadele veren balıkçılar, avladıkları onlarca çeşit balığı okyanus kıyısındaki balık pazarında satarak geçimlerini sağlıyor.
Fotoğraf: AA
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