Atık malzemeleri hayalleriyle süslüyor

Makine teknikeri olan ve uzun yıllar ilaç sanayisinde çalışan Çetin, 10 yıl önce tanıştığı motor ustasının yanında işbaşı yaptı.

Burada işi öğrenen Çetin, araçlardan sökülen ve atık durumuna gelen, buji, cıvata, kayış, zincir ve mekanik birçok parçayı biriktirmeye başladı.

Bu parçaları bir araya getirerek hayal gücünü kullanan Çetin, motosiklet, tank, asker, baykuş ve buna benzer 250 figür ve obje yaptı.

Murat Çetin, yaptığı açıklamada, motor işine arkadaşı Yavuz Şenol sayesinde başladığını ve artık usta olduğunu söyledi.

Boş zamanlarında yaptığı bu uğraşı "Hayallerimi atık parçalarla oluşturuyorum." diyerek özetleyen Çetin, hayal ettiği objeleri şekillendirip hayata geçirdiğini vurguladı.

Çetin, "Yüzlerce eser yaptım fakat arkadaşlarım beğenip aldı, ben de onları kıramadım. Gelenler buraya koyduğum objeleri görüp beğeniyor. Nasıl yaptığımı sorup şaşkınlıkla bakıyorlar. Onlar mutlu oluyor, ben de yaptığım eserin beğenilmesinden mutlu oluyorum." dedi.

Kullandığı malzemelerin tamamen hurda olduğuna dikkati çeken Çetin, şöyle konuştu: "Bunları değerlendirip görsel şova dönüştürüyorum. Malzemeyi söküp kullanılmayacağını anladığımda kafamdan `Bundan ne yapabilirim?` diye kuruyorum. Bu malzemeleri hayal gücümü kullanarak birleştirip obje ve figürler yapıyorum. Daha önce ilaç sektöründe makine formenliği ve teknikerliği yaptım. 10 yıldır burada arkadaşıma yardım için başladığım motor ustalığını öğrendim. Hayal gücümü bu şekilde değerlendiriyorum."