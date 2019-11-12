Atık malzemelerden hazırladıkları kostümlerle vatandaşları bilgilendirdiler

Öğrencilerin belde halkının dikkatini çekmeyi başardığını belirten Güleç, "Atık malzemelerden hazırladığımız kostümlerle birlikte beldemizi dolaşıp broşür dağıttık. Belediyemiz ile iş birliği içerisinde Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık maddelere ayrılan giderin azaltılması ve bu giderlerin halkımız için harcanması için böyle bir proje hazırladık." dedi.