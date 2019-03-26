Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti

Görgü tanıklarına göre, Gazze`nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesindeki Hamas Hareketi`nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları`na bağlı bir noktayı hedef alan İsrail bombardımanı yakın bölgedeki Ömer bin Abdulaziz Camisi`nde büyük yangına neden oldu.

Sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına alarak söndürdüğü belirtildi.

Ayrıca İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin Gazze`nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde de çok sayıda tarım alanını vurmaya devam ettiği aktarıldı.

İsrail savaş uçakları Gazze üzerinde gece boyunca uçuş yaptı Görgü tanıkları tarafından İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının Gazze üzerinde gece boyunca uçuş yaptığı ifade edildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, son saatlerde Gazze Şeridi`nin çeşitli bölgelerinde Filistin direnişine ait 15 hedefe bombardıman gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail saldırının Gazze`den fırlatılan roketlere karşılık olduğu savundu Açıklamada, bombardımanın sınırdaki İsrail belde ve kentlerine dönük Gazze`den fırlatılan roketlere karşılık olduğu savunuldu.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkesin Mısır arabuluculuğu sonucu başarılı olduğunun dün akşam Hamas tarafından duyurulmasına rağmen saldırıların yeniden başlaması dikkati çekti.

Direniş grupları Ortak Odası, pazartesi gecesi, İsrail saldırılara cevap olarak Gazze sınırına paralel İsrail beldelerine roket atışlarının düzenlendiği açıklamasını yapmıştı.

Fetih Hareketi dışındaki Filistinli grupların askeri kanatlarını içine alan "Ortak Oda", roketlerin "Sideyrot ve Netiyfot" beldelerine fırlatıldığını bildirmişti.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada, "sivil yapı ve merkezleri hedef alan İsrail saldırılarına karşılık işgalcilerin bazı bölgelerinin hedef alındığını duyuruyoruz. Düşman bunu artırırsa biz de artırırız" ifadeleri yer almıştı.

Pazartesi sabahı Gazze`den Tel Aviv`in kuzeyine roket atıldığı iddiasıyla abluka altındaki Gazze`nin birçok noktası İsrail savaş uçaklarınca bombalanmıştı. Söz konusu bombardıman sonrasında Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Filistinli`nin çeşitli şekilde yaralandığını duyurmuştu.

İsrail Hamas lideri Heniyye`nin ofisini vurdu İsrail savaş uçakları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye`nin Gazze kentindeki ofisini bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze`ye yönelik hava saldırılarında vurulan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye`nin ofisi tamamen yıkıldı.

Saldırı anında Hamas lideri Heniyye`nin ofiste olmadığı bildirildi.