Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün başkente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu`na, garnizondaki subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri de katıldı.
Harp okulu öğrencileri, yaklaşık 30 dakika süren koşu esnasında marşlar söyleyerek dev Türk bayrağı taşıdı.
Kara Harp Okulu`ndan başlayan koşu, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi`ni takip ederek, Anıtkabir Anadolu Meydanı girişi güzergahında son buldu.
Askerlerin geçişleri esnasında caddede bulunan vatandaşlar mehmetçiği selamladı.
Vatandaşlar geçiş yapan askerleri alkışladı.
Vatandaşlar askerleri selamladı.
Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Atatürk`ün Ankara`ya gelişinin 99. yıl dönümünü dolayısıyla Anıtkabir`i ziyaret etti.
Şahin ve beraberindeki heyet ile seğmenler, Aslanlı Yol`dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün mozolesine geldi.
Vali Şahin, Atatürk`ün mozolesine çelenk bıraktı.
Şahin`in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Buradan Misak-ı Milli Kulesi`ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri`ni imzalayarak, yazdıklarını okudu.
Törene seğmenler de katıldı.
Törende askerler de yer aldı.
Törende askerler de yer aldı.