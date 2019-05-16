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Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası

Muğla'da Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen 20. Göcek Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası Yelken Yarışları başladı.

14.05.2019

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 yarıştan oluşan organizasyon, Göcek İzkayası`ndan üçgen rota uygulanarak şamandıra yarışıyla start aldı.
Yarışlara yurt içinin yanı sıra Rusya, Belarus, İngiltere, ABD, Ukrayna, Almanya, Hollanda, Romanya`dan 44 tekneyle 275 sporcu katıldı.
D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü ve GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların 20. yılını düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
Yarışlardan elde edilen gelirle çocukların denizle buluşturulacağını, yelken sporunun yaygınlaştırılacağını belirten Ugan, "275 sporcunun aileleri ve arkadaşları da bir hafta boyunca Göcek`te konaklıyor. Yarışlardan sonra da Göcek’e turist olarak geri geliyorlar. Coğrafyamız çok güzel. Sporcular Göcek`in tanıtımına da büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.
Yarışlar 19 Mayıs`ta sona erecek.
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