Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası

D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü ve GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların 20. yılını düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yarışlardan elde edilen gelirle çocukların denizle buluşturulacağını, yelken sporunun yaygınlaştırılacağını belirten Ugan, "275 sporcunun aileleri ve arkadaşları da bir hafta boyunca Göcek`te konaklıyor. Yarışlardan sonra da Göcek’e turist olarak geri geliyorlar. Coğrafyamız çok güzel. Sporcular Göcek`in tanıtımına da büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.