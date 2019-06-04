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Atatürk Barajı'nda doluluk rekor seviyede

Türkiye'nin ise en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nda doluluk oranı yüzde 95'e yaklaştı. Bu oran son 7 yılın en yüksek seviyesi.

04.06.2019

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Fırat havzasına 2019 yılında mevsim normallerinin çok üzerinde yağış düştüğünü söyledi.
Yıllık ortalama su akışı 26 milyar 654 milyon metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip.
Bu miktardaki su, Türkiye`nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteyi ifade ediyor.
Atatürk Barajı enerji, tarım ve hizmet sektörlerinde ülkemize önemli ekonomik katkı sağlıyor.
Gövde hacmi bakımından dünyanın en büyük 5. barajı olan Atatürk Barajı, Avrupa`nın ve ülkemizin de en büyük hidroelektrik santrali konumunda bulunuyor.
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