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Çok Bulutlu

Atalık tohumlar öğrencilerin elinde filizleniyor

Kokusu ve aromasıyla dikkat çeken ve gelecek nesillere aktarılması için Karabük'teki bir ilkokulun bahçesinde filizlendirilen atalık tohumlar, 30 ildeki okullara gönderiliyor.

07.12.2019

Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Halil Bulut, öğrencileriyle çeşitli ürünler ekti.
Bu ürünleri gören Bulut`un bir arkadaşı, öğrencilerin kullanması için bahçe verdi.
Bulut ile öğrencileri, tahsis edilen bahçeye kabak, bamya, fasulye, tere, nane, roka ve kavun gibi 15 çeşit tohum ekti.
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılan ekimlerde kullanılan ata tohumlarından yeni tohumlar elde edildi.
Hasadı öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ürünlerin tohumları, 30 ildeki okullara gönderilmek üzere yine öğrenciler tarafından paketlendi.
Fotoğraf: AA
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