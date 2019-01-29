Atalarının "mübadele"yle öğrendiği balıkçılık geçim kaynakları oldu

Yunanistan`da tarım ve hayvancılıkla uğraşırken Manyas Gölü`nün kıyısına göç eden vatandaşlar, o dönem aynı bölgede yaşayan "Don Kazakları"ndan balıkçılığı öğrenip bu alana yöneldi.

"Dedelerimiz Yunanistan`da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyormuş. Buraya gelince bir süre eski mesleklerine devam etmişler ancak o dönem burada Don Kazakları yaşıyormuş. Onlar geçimini balıkçılıkla sağlayıp iyi para kazanıyormuş. Atalarımız onlardan balıkçılığı öğrenmişler ve o tarihten sonra köyümüzün ana geçim kaynağı balıkçılık oldu. Mahalle halkımızın yüzde 70`inin geçim kaynağı balıkçılık. Bunun dışında tarım ve hayvancılık da var. Mahallede 650 kişi yaşıyor. Elimizden geldiği kadar geleneklerimizi de yaşatmaya çalışıyoruz."

Önceleri balıkçılıktan daha çok kazandıklarını ancak son zamanlarda göldeki balık çeşitliğinin azalmasına bağlı olarak gelirlerinin düştüğünü dile getiren Altın, şöyle devam etti:

"Eskisi gibi balık olmuyor, su çok kirlendi. Yayın ve turna balığı yok oldu. Sadece `İsrail sazanı` avlayabiliyoruz. Bunu da Irak ve Suriye`ye gönderiyoruz. Bu şekilde geçimimizi sürdürüyoruz. Göçmen olduğumuz için arazimiz çok az. Hayvancılık için mera problemimiz de var. Bunlar da bizi balıkçılığa yönlendiren sebepler arasında yer alıyor."