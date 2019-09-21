Atadan miras tohumlarla ektikleri mısıra imece usulü hasat

Akraba ve komşularıyla bir araya gelen kadınlar, mısır tarlasına girerek orakla mısırların saplarını kesiyor.

Sonra da bunları tek tek koparıp çuvallara dolduruyorlar.

Mısır saplarından oluşan horom, hem tarlaya yeniden gübre hem de hayvanlara yem oluyor.