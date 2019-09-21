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Parçalı Bulutlu

Atadan miras tohumlarla ektikleri mısıra imece usulü hasat

Sahip olduğu doğal güzellikleri, yeşilin binbir tonuyla kaplı yaylaları, zengin kültürel ve tarihi yapısıyla bilinen Trabzon'da kadınlar, kış hazırlıklarına başladı.

21.09.2019

Dik ve sarp yamaçlara sahip Trabzon`da yaşayan kadınlar, Akçaabat ilçesi Akyazı Mahallesi`nde nisan ayında ektikleri mısırları topladı.
Akraba ve komşularıyla bir araya gelen kadınlar, mısır tarlasına girerek orakla mısırların saplarını kesiyor.
Sonra da bunları tek tek koparıp çuvallara dolduruyorlar.
Mısırların kabuklarını soyarak birbirine bağlayan kadınlar, koçanlarını uygun bir yere asarak kurumaya bırakıyor.
Kadınlar, mısırları, saplarından "horom" adını verdikleri bir şekilde bağlayarak kurumaya bırakıyor.
Mısır saplarından oluşan horom, hem tarlaya yeniden gübre hem de hayvanlara yem oluyor.
Fotoğraf: AA
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