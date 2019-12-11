Ata mesleğini 150 yıllık çekiç ile sürdürüyor

Bir zamanların gözde meslekleri arasında yer alan ve günümüzde unutulmaya yüz tutan sayacılığı Nailbey Mahallesinde 9 metrekarelik dükkanda 50 yıldır aralıksız yapan usta Çardak, mesleğindeki başarısıyla takdir topluyor.

Babasının 9 yaşında çırak olarak başladığı gün kendisine hediye ettiği çekici kullanan Çardak, her sabah dükkanını ilk günkü şevkle açıp, işlediği derilerden ayakkabı, kılıf, kemer ve deri ürünleri üretimi ve tamirini yapıyor.

Geçmişte büyük ilgi gören mesleğinin ildeki son temsilcileri arasında yer almaktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Çardak, mesleğin yakın tarihte yok olacağını aktardı.

"Elazığ`da sadece iki sayacı ustası var" Baba mesleğini 50 yıldır aralıksız sürdürdüğünü belirten Çardak, şöyle konuştu: "9 metrekarelik dükkanımda hem kunduracıların hem de kendi müşterilerimin siparişlerini üretiyorum. İşimi çok severek yapıyorum ancak artık yaşlandım. Çırak da yok. Elazığ`da sadece iki sayacı ustası var. Burada bizden sonra bu mesleği icra edecek kimse kalmayacak."

"Bu çekiçle her çalıştığımda babam aklıma geliyor" Her gün erken saatte geldiği dükkanda mesleğini ömrünün sonuna kadar sürdüreceğini belirten Çardak, şunları aktardı: "Mesleğimi sevmemdeki en büyük sebep babamın bana hediye ettiği 150 yıllık çekiç oldu. Babam 7 yaşında Ermeni bir ustanın yanında çalışmaya başladığında o ustası ona çekici hediye etmiş. Babam da bana bıraktı. Bu çekiç ile her çalıştığımda babam aklıma geliyor."