"Asırlık" Döndü nine gençlere taş çıkarıyor

İlçeye bağlı Herközü Mahallesi`nde doğup büyüyen, 6 evlat sahibi olan Döndü Yılmaz, yaşamında bir asrı geride bıraktı.

Hayvancılıkla uğraşan Döndü nine, sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını her gün tükettiği yoğurt, süt ve doğal yiyeceklere bağlıyor.

Torununun torununu da gören Döndü nine, her gün hayvanlarıyla ilgilenmenin yanı sıra odun kırıyor, ot biçiyor, ağaçlardan meyve topluyor, bağ bahçeyle uğraşıyor.

Döndü Yılmaz, yaptığı açıklamada, eşini 20 yıl önce kaybettiğini ve çocuklarıyla birlikte yaşadığını söyledi.

Daha önce dizinden iki kez ameliyat geçirdiğini belirten Yılmaz, "Allah`a şükürler olsun, bugünleri gördük. Şu anda sağlık durumum da gayet iyi." dedi.

Yılmaz, hayatının büyük bölümünün köyde çalışarak geçtiğini anlatarak, şu anda hayvanlarıyla ilgilendiğini, bunun yanı sıra köy işleriyle de uğraştığını kaydetti.

Sağlığını ise doğal yiyecek tüketmeye bağladığını belirten Yılmaz, bol bol inek sütü içtiğini ve yoğurt yediğini aktardı.

Döndü ninenin 76 yaşındaki oğlu Azmi Yılmaz ise annesinin sağlığının gayet yerinde olduğunu vurgulayarak, "Annem çalışmadan duramıyor. Şu anda iki ineği var. Onlarla vakit geçiriyor." diye konuştu.

Annesinin çalışmasına engel olamadıklarını ifade eden Azmi Yılmaz, "Annem bu yaşına rağmen ot biçer, tarla kazar, odun kırar. Kendisi yaşıtlarına göre çok sağlıklı." dedi.

62 yaşındaki Zeynep Yılmaz da annesinin sağlıklı olmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Annem bu yaşına rağmen her şeyle uğraşıyor. Çalışmadan yapamaz. Gücü yettiğince kendi işlerini kendisi görüyor." ifadesini kullandı.

Mahalle Muhtarı Olgun Yıldırım, Döndü Yılmaz`ın anneannesi olduğunu belirterek, "Anneannem ilerlemiş yaşına rağmen halen köy işlerini rahatlıkla yapabiliyor. Bazen ot biçiyor, bazen dağa gidip odun getiriyor." dedi.

Mahallenin en yaşlısı Anneannesinin şehir hayatını hiç sevmediğini, bunun için hep köyde yaşadığını kaydeden Yıldırım, onun şu anda mahallenin en yaşlısı olduğunu söyledi.