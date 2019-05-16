Asırlık aş ocağının kazanları ramazanda da kaynıyor

Ankara`nın Ulucanlar semtinde bulunan Türk Kızılay Ankara Şubesi Dr. Cevat Naki Akkerman Aş Ocağı`ndan, ihtiyacı olan herkes sıcak yemek temin edebiliyor.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, 100 yıldır hizmet veren aş ocağından yılın 365 günü yemek dağıtıldığını söyledi.

Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu ve bağışçıların aynı bilinçle ramazanda kendilerine daha çok destek verdiğini belirten Altan, "Şu anda 11 bin kişilik yemek dağıtmaktayız ve bulunduğumuz mekan dahil olmak üzere, başkentin 11 noktasında ailelere yemeklerini ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemek dağıtımına ilişkin ilgili bilgi veren Altan, şöyle devam etti: "Kayıtlı ailelerimiz var ve bunun yanında örneğin birisi burada aş ocağı olduğunu gördü ve yemek ihtiyacı olduğunu söylediği zaman hemen onun yemeği veriliyor. Diğer 11 bölgede ise mekan uzaklığı olarak buraya kadar gelmeleri uygun değil hem de burada yoğunluk oluşturacak diye biz onların ayağına götürüyoruz ve oralardaki noktalarda yemeklerini dağıtıyoruz. Buradan sevkiyat ise ikram araçlarımız ile yapılıyor."

Genç Kızılaydan teravih sonrası lokma dağıtımı Altan, aş ocağındaki çalışmaların sabah saatlerinde başladığını ve öğle saatlerine doğru dağıtımların yapıldığını ifade ederek, "Buradan birinci olarak iftar yapacak olanlar faydalanıyor. Ayrıca yaşlı veya hasta olup da oruç tutamayanlar var. Onları da gözeterek öğle saatlerine doğru dağıtım yapıyoruz." diye konuştu.

Altan, Türk Kızılaya destekte bulunan bağışçıların da yapılan hizmetten memnun kaldığını ifade ederek, "Bağışçılarımız, burada gördükleri hizmeti sürekli destekliyorlar. Buradaki canlı ve sıcak ortamı fiilen kendileri de şuradan geçerken görebilirler. Bu hizmeti görebildikleri için de daha mutlu oluyorlar." dedi.

Genç Kızılaydan teravih sonrası lokma dağıtımı Günde 3 öğün yetecek şekilde sıcak yemek hizmeti verdiklerini söyleyen Altan, Genç Kızılay üyelerinin ramazan ayına özel başlattıkları çalışmayı, şu sözlerle paylaştı: "Normalde yemeklerde tatlımız var ancak bunun dışında Genç Kızılayımızın lokma ikramı var. Teravih sonlarında camilerden çıkan vatandaşlarımıza 10 bin lokma dağıtıyorlar. Bu işi yapan arkadaşımız 10 bin defa sıkıyor ve 10 bin defa da kaşıkla lokmayı alarak kazana atıyor. Bu, gençlerimizin yardımlaşma, dayanışma ve toplumla kaynaşmasına vesile olan güzel bir iş."