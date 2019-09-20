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ARTBO Uluslararası Sanat Fuarı 2019

Kolombiya'nın Bogota kentinde bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Bogota Uluslararası Sanat Fuarı' (ARTBO), ulusal ve uluslararası sanat galerilerini, küratörleri, sanatçıları ve farklı biçimlerde oluşturulan sanat eserlerini bir araya getirdi.

20.09.2019

Fotoğraf: AA
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