Arnavut kaldırımı taşlarına elleriyle şekil veriyorlar

Farklı illerden Şırnak`a gelen işçiler, özellikle tarihi mekanları süsleyen ve Arnavut kaldırımlarının yapımında kullanılan taşları balyozlarla kırıyor.
İşçiler, hava sıcaklığının 45 dereceye kadar yükseldiği ilçede, taşlara şekil vermek için uğraşıyor.
Alınlarından ter eksik olmayan işçiler, sıcaktan korunmak için şemsiyelerle gölgelik oluşturuyor.
İşçilerden 4 çocuk babası Veli Acar, 2005 yılından beri bu mesleği yaptığını söyledi.
Türkiye`nin birçok bölgesinde bu zorlu işi yapanların olduğunu anlatan Acar, ancak Şırnak`ta sıcaklıktan dolayı bu işi yapmanın çok daha zor olduğunu belirtti.
Taşın, işlenerek küp haline getirildiğini, hazırladıkları taşların kaldırımlar ile parkları süslediğini vurgulayan Acar, "Şimdi hazırladığımız taşlar Batman`ın Hasankeyf ilçesine gönderilecek" dedi.