Arnavut kaldırımı taşlarına elleriyle şekil veriyorlar

İşçilerden 4 çocuk babası Veli Acar, 2005 yılından beri bu mesleği yaptığını söyledi.

Türkiye`nin birçok bölgesinde bu zorlu işi yapanların olduğunu anlatan Acar, ancak Şırnak`ta sıcaklıktan dolayı bu işi yapmanın çok daha zor olduğunu belirtti.