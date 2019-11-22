Arıcılık yapan İngilizce öğretmeni talebe yetişemiyor

Yavuz, arıcılığa başladıktan sonra arıdan sadece bal değil farklı ürünler de elde edilebileceğini öğrendiğini, böylece mum ve baldan kremlerle süs eşyaları yaptığını dile getirdi.

"Amacım, müdahalesiz arıcılık"

Ballı yüz yıkama kremi, diş macunu ve bal sirkesinin de aralarında yer aldığı 50 çeşit ürünü internet üzerinden satışa sunduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti: "Çam balının kilogramını 95 liradan çiçek balını 125, hayıt balını 140 ve püren balını kilogramı 140 liradan satıyorum. Yabancı kaynakları araştırarak bal ve bal mumundan çeşitli eşyalar üretiyorum. Üretimi tamamen organik yapıyorum hiçbir kimyasal kullanmıyorum. Gelen siparişlere yetişemiyorum. Arıcılıkla beraber araba kullanmayı öğrendim. Fethiye`de apartmanda oturuyordum, ailemle köye taşındık. Hayatımdan çok da memnunum. Sürekli yeni bilgiler öğreniyorum. Müdahalesiz arıcılık amaçlıyorum. Hayalim kara kovan ve sepet kovanlarda arıcılık yapmak. Zaman zaman kovanlarımı koyduğum yerlere çiçek tohumları da bırakıyorum." (Fotoğraf: AA)