Arazisini 35 yıldır leyleklerle paylaşıyor

"Onlarla birlikte olmaktan çok mutluyum"

Uncu, 35 yıldır leyleklerin arazisinde yuva yaptığına vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Dört dönümlük arazim `leylek ormanı` diye anılıyor. Leyleklerin kesinlikle benim tarlada ürün yetiştirmeme bir zararı yok. Onlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Yıllardır bana da alıştılar. Ben tarlada gezerken beni hiç umursamazlar ama başkası girdiği anda korkup yuvalarından kaçıyorlar. Mart ayının 15`inden sonra leyleklerin yolunu gözlüyorum. Her sabah gelmişler mi, gelmemişler mi onları kontrol ediyorum. Yeniden yuvalarına döndüğünde çok mutlu oluyorum. Her yıl leyleklerin yavrularını büyütmelerini hatta uçuş eğitimi vermelerini ilgi ile takip ediyorum."