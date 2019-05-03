Antik Mısır'ın Lotusu: Nilüfer

Antimikrobil bir çiçek türü olan Nilüfer çiçeği tıbbi olarak da ilaç sanayinde kullanılıyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum alanı içerisinde bulunan havuzlarda yetişen Nilüfer çiçekleri, ilgi çekiyor.