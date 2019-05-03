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Antik Mısır'ın Lotusu: Nilüfer

Antik Mısır'da Lotus olarak adlandırılan Nilüfer, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın batı ve orta kısımlarında ırmak kenarları, göl ile göletlerde doğal olarak yetişiyor.

03.05.2019

Gündüzleri açarak çiçeklerinin zerafetini gösteren Nilüferler, gece olduğunda kapanarak suyun altına çekiliyor.
Antimikrobil bir çiçek türü olan Nilüfer çiçeği tıbbi olarak da ilaç sanayinde kullanılıyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum alanı içerisinde bulunan havuzlarda yetişen Nilüfer çiçekleri, ilgi çekiyor.
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