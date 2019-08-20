Antik dönemin izlerini taşıyan "Abora-IV" gemisi İstanbul'da

Abora-IV, Alman arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından 1993`te tasarlandı.
Görlitz, gemiyi tasarlarken Nübye Çölü`ndeki kazılarda rastladığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlendi.
Kamıştan yapılan antik gemi replikası Abora-IV, İstanbul`da Rumeli Feneri Limanı`na demirledi.
"Barış ve Uluslararası Anlayış İçin Yelken Açmak" sloganıyla yol alan gemi, gerekli bakım ve izinlerin alınmasın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün rehberliğinde Kalamış Limanı`na götürülecek.
Bulgaristan`ın Varna Limanı`ndan denize indirilen geminin, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı`ndan geçerek son durağı olan Mısır`ın İskenderiye Limanı`na ulaşması hedefleniyor.
16 Ağustos`ta Görlitz ve arkadaşlarınca suya indirilen 14 metrelik gemi Almanya, Bolivya, Bulgaristan, Hollanda, Rusya ve ABD`den yolculuğa katılan 12 kişilik mürettebattan oluşuyor.
Abora-IV ile yolculuk, antik dönemin teknik gelişmişlik seviyesini göstermeyi amaçlıyor.
"Sword sailing" adı verilen denizcilik yöntemiyle Mısır`a doğru açılan gemi, güzergahı boyunca birçok kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapacak.
Ana güvertede inşa edilen kulübede mürettebatın kaldığı geminin yapımında 12 ton totora kamışı kullanıldı.
Yapımda kullanılan kamışlar ise Bolivya`daki Titicaca Gölü yakınlarında hasat edilerek, rulolar halinde taşındı.