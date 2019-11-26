Antalya'ya gelen turistler Türk hamamı ve çamur banyosuna ilgi gösteriyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve işletmenin sahibi Ayhan Kızılsavaş, kentte beş yıldızlı tesislerin önemli bölümünün SPA otel olduğunu ve bu alanda kentin yurt dışında ön plana çıktığını söyledi.

Tesise gelenlerin yüzde 99`unun yabancı olduğunu belirten Kızılsavaş, "Yılın 10 ayında 35 bin kişi tesisten faydalandı, yıl sonunda bu rakamın 40 bine ulaşacağını düşünüyoruz." dedi. Ağırlıklı olarak Avrupalı ve Rus turistlerin tercih ettiği SPA merkezlerine, son 3 yıldır İranlıların da ilgi gösterdiğini bildiren Kızılsavaş, turistlerin özellikle tatillerinin ilk günlerinde SPA merkezlerine gelerek vücutlarındaki ölü deriyi atmak istediğini anlattı.

"Türk hamamı bize Osmanlı`dan gelen bir kültür."

Turistlerin Türk hamamı ve çamur banyosuna yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Kızılsavaş, şunları kaydetti: "Türk hamamı bize Osmanlı`dan gelen bir kültür. Avrupa ülkelerinde ya da Rusya`da hamam kültürü yok, sadece sauna ve masaj kültürü var. Türk hamamında yapılan kese, köpük, masaj ile çamur banyosu yabancıların ilgisini çekiyor. Bu hizmeti alan turist yeniden geliyor. Sadece SPA için Türkiye`ye, Antalya`ya gelen turistler var. Turistlere otantik bir mekanda, kendi kültürümüzü yansıtan bir hizmet sunuyoruz." (Fotoğraf: AA)