Antalya'nın gizli cenneti: Uçansu Şelalesi

"Toroslar`da saklı bir hazine"

Kar sularıyla beslenen şelalenin "saklı bir hazine" olduğunu ifade eden Özeren, şöyle konuştu: "Güzelliği ve buz gibi suyuyla dikkat çeken şelale herkesin görmesi gereken bir güzellik. Alternatif turizm için ideal bir bölge. Uçansu Şelalesi hem yurt dışından hem de yurt içinden binlerce turisti ağırlamaktadır. Ancak turistlerin konaklayacak ya da yemek yiyecek mekanları maalesef yok. Önümüzdeki günlerde ilçemizin turizm pastasından daha fazla hisse alabilmesi için konaklama, yemek ve yöresel ürünlerin pazarlanması yönünde çalışmalar yapacağız."