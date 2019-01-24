Antalya'da hortum: 1 ölü, çok sayıda yaralı

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Antalya’da sabah saatlerinde başlayan yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde saatteki hızı 92 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ağaçların ve direklerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili`nde ise dev dalgalar oluştu.

Boğaçay Deresi`nin taşması sonucu Batı Çevre Yolu`ndaki portakal ve nar bahçelerinde ise su birikintileri meydana geldi.

Kumluca ve Finike`de hortum Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle çok sayıda sera zarar gördü.

Kumluca`da etkili olan fırtına Karatepe Stadı`nın demirlerinin yıkılmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçaların başına çarpması nedeniyle 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Kaş ilçesinde yağış sonrası Koca Göl`de su taşkını meydana geldi, göl etrafındaki seralarda su birikintileri oluştu.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Ova Mahallesi`ndeki seraların zarar gördüğünü söyledi.

Suyun çekilmesi için vatandaşa yardım edildiğini dile getiren Kocaer, kanallar açıldığını, vatandaşın zararını en aza indirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı Meteoroloji 4`üncü Bölge Müdürlüğünce, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur için saatteki hızı yer yer 100 kilometreye kadar ulaşması beklenen fırtına uyarısında bulunuldu.

Antalya`da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli fırtınanın akşam saatlerinde, Isparta ve Burdur`da ise yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Muğla`da ise fırtınanın yarın öğle saatlerinde tekrar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Son 24 saatte Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi`nde metrekareye 212 kilogram, Döşemealtı ilçesi Dağbeli mevkisinde 143 kilogram, Korkuteli ilçesi Bük Ormanı`nda ise 148 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Antalya`nın Finike ilçesinde etkili olan yağış ve hortum, seralar, tarım arazileri, araçlar ile bazı binalara zarar verdi.

Yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu çevre yolu kenarındaki bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Antalya`da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki bir çocuk kreşinin çatı kaplamaları uçtu.

Antalya`da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle Konyaaltı Sahilinde büyük dalgalar oluştu.

Konyaaltı Sahilinde büyük dalgalar oluştu.

Büyük dalgalardan bazı iş yerlerinin soyunma kabinleri ve çocuk parkları etkilendi.

Konyaaltı Sahilinde dalgaları izlemek isteyen vatandaşlar rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.