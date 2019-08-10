Antalya'da bayram öncesi havadan ve denizden denetim

İçişleri Bakanlığının yurt genelindeki Huzur Operasyonları devam ediyor.

Bu operasyonlar kapsamında, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, helikopter ve botlarla denetim gerçekleştirdi.

Günübirlik tur ile balıkçı tekneleri havadan ve denizden kontrol edildi, belgeleri incelendi.

Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi ise Antalya Körfezi`nde dalış gerçekleştirip, su altı okullarının faaliyetlerini denetledi.

Havadan iki saat süren denetime katılan Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, turistlerin tatillerini huzurlu, mutlu geçirmeleri için havadan ve denizden 24 saat denetim yapıldığını belirtti.