Antalya Open Tenis Turnuvası'nın açılışı Aspendos Antik Tiyatrosu'nda

Antalya`da çok önemli spor organizasyonları yapıldığını anlatan Karaloğlu, "Geçen yılın açılış vuruşunu Perge Antik Kenti`nde yapmıştık. Bu yıl da Aspendos Antik Tiyatro`da yaptık. Bu ince düşüncelerinden dolayı organizasyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Kentteki büyük organizasyonlarla kentin kültürünü ve tarihini biraya getirerek, paket halinde insanlığa sunmak istiyoruz." dedi.

Antalya`da organizasyon sayısını artırmak istediklerini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Bu tür büyük spor organizasyonlarıyla hem kente gelen insan sayısını artırmak hem de kentteki turizm sezonunu uzatmak istiyoruz. Antalya, sadece futbol kamp yeri değil, bütün olimpik sporların kamp merkezine yavaş yavaş dönüşüyor. Bu tür organizasyonlar da bu amaca hizmet ediyor." diye konuştu.