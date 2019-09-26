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Parçalı Bulutlu

Ankara'nın "en tatlı" festivali ziyaretçilerini bekliyor

Başkentte ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali, kapılarını ziyaretçilere açtı.

26.09.2019

Başkentte ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali, Altınpark`ta başladı.
Festivalde, yerel firmaların yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay`ın da yer aldığı farklı illerden gelen tatlı ve dondurma firmaları stant açtı.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Ankara gibi birçok ilden gelen tatlı ve dondurma firmalarının stant açtığı Altınpark`taki festivale, çocuklar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Zirve Fuarcılık ortağı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, yaptığı açıklamada, festivale büyük katılım beklediklerini söyledi.
Festivalin açılış gününde ziyaretçilere, 80 kilogram peynir, 30 kilogram tereyağı ve 8 kilo Gaziantep fıstığından yapılan ve dünyanın en büyüğü olduğu ifade edilen 2 bin 500 kişilik künefe ikram edildi.
Festival, 29 Eylül`de sona erecek.
Fotoğraf: AA
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