TRT Haber

26
Aralık 2018
Çarşamba
Yaşam

Ankaralılar karın tadını çıkardı

Kar yağışından sonra beyaza bürünen Ankara'da kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar karın keyfini kar topu oynayarak ve kayarak çıkardı.

26.12.2018

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