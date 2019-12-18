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Sisli

Ankara'da yoğun sis etkili oldu

Ankara'da, 2 gündür şehri etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.

18.12.2019

Başkent Ankara`da dün akşam saatlerinden beri etkili olan sisli hava, aralıklarla yoğunluğunu artırarak devam ediyor.
Tüm merkez ilçelerde görülen sis, özellikle Bilkent, Bağlum, Dikmen gibi rakımı yüksek semtlerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yollarda, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti.
Sürücüler, gizli buzlanma riskine karşı uyarıldı.
Fotoğraf: AA
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