Ankara'da yılın ilk karı yağdı

Ankara`da gece yarısı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Alınan bilgiye göre, gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğunluğunu artırdı.

Kar yağışı nedeniyle ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de gerekli önlemleri aldı.

Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda yol tuzlama çalışması yaptı.