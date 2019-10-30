Ankara'da uygulamalı Türk Savaş Silahları Müzesi

Ankara`nın Altındağ ilçesindeki müzeye gelenler ziyaretin ardından ücreti karşılığında ok atış talimi yaparak, atölyede zihgir ve ok yapma şansını yakalıyor.

Türklerin kullandığı geleneksel savaş silahlarını tanıtmayı ve kültürel mirası yaşatmayı amaçlayan müze, sahibi Muhiddin Uyanık`ın 10 yıllık koleksiyon çalışmasının bir ürünü olarak kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Uyanık`ın koleksiyonundaki okçuluk malzemeleri, ok ve yay başta olmak üzere kılıç, miğfer, hançer, kalkan gibi birçok savaş ekipmanları da müzede sergileniyor.

950`nin üzerinde eserin bulunduğu müzede tarihi ok uçları koleksiyonun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Müze Müdürü Mustafa Boran, yaptığı açıklamada, orijinal eserleri görmenin yanı sıra aynı fiziksel özelliklere sahip taklit eserlere dokunmanın önemine dikkati çekti.

Ziyaretçiler eserlere dokunabiliyor Müzede 3 ayrı aşamada çeşitli etkinliklerin ziyaretçilere sunulduğunu dile getiren Boran, şöyle konuştu: "Ziyaretçiler kılıcın genel özelliklerini dinledikten sonra eline alıp dokunabiliyor ve böylece ağırlığını, formunu detaylı olarak deneyimleyerek tarihteki kullanıcısını daha iyi anlayabiliyor. Türkpusat Kültür Etkinlikleri kapsamında birinci aşamada kültürel ve tarihi bir eğitim, ikinci aşamada ok atış talimi, üçüncü aşamada da atölyede ok ve zihgir yapımı ziyaretçilere katkı sağlıyor."

Boran, "Askıda Müze" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ziyaretçilerin fazla bilet almasıyla müzeyi gezme imkanı olmayan öğrencilere bu olanağın ücretsiz olarak sunulduğunu kaydetti.

Haftanın 6 günü açık bir müze Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi, haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlayabiliyor.

Sadece pazartesi günleri kapalı müzede sabah saat 09.00`dan, akşam 18.00`e kadar hizmet veriliyor.

Ziyaretçiler müzeyi gezmek için 30 lira, öğrenciler ise 20 lira ücret ödüyor. Ok talimi ve atölye çalışmaları için ise ziyaretçilerden giriş ücretlerinin dışında 5 lira ek ücret alınıyor.